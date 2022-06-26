اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمنطقة اللبان بحى جمرك فى الإسكندرية

الأحد، 26 يونيو 2022 12:55 ص
السيطرة على حريق بمنطقة اللبان بحى جمرك فى الإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغا بوجود حريق بمنطقة اللبان، حيث تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا بنشوب حريق بحارة الشافعية، منطقة اللبان، وتم التواصل مع الحماية المدنية والرائد حسن مليس معاون أول مباحث قسم شرطة اللبان، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق وتم اتخاذ اللازم.

كان حى الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدنى، رئيس حى الجمرك، قد تلقى سابقا بلاغا، بسقوط أجزاء من عقار فى شارع النجمة (حارة الطماطم) متفرع من شارع الجنينة وشارع الفراهدة، أدى إلى تجمع رديم فى الشارع، دون إصابات، وتم التواصل مع المهندس أحمد أبو العلا مدير التدخل السريع بحى الجمرك، حيث تم التنسيق معه وعمل اللازم.

 


الاسكندرية

حى الجمرك

حريق

احياء الاسكندرية



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