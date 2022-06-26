السيطرة على حرائق 3 شقق في القاهرة والجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل فى كرداسة بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون إصابات، والسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وتم اتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة.