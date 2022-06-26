اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 10:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حرائق 3 شقق في القاهرة والجيزة

الأحد، 26 يونيو 2022 09:44 ص
السيطرة على حرائق 3 شقق في القاهرة والجيزة سيارات الإطفاء-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل فى كرداسة بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون إصابات، والسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وتم اتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

حريق شقة

النزهة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة