السجن المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بحيازة المواد المخدرة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عمر الشريف، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمهم مالياً وذلك لاتهامهم بحيازة وإحراز مواد مخدره وحيازة أسلحة نارية في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف امر إحالة المتهمين الأربعة المحبوسين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة أحرزوا جوهرا مخدرا "الهيرويين " وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي، كما أحرز المتهمون جوهرا مخدرا "الحشيش " وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

وأحرز المتهم الاول سلاح ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش " بدون ترخيص، كما حازا المتهم الثاني والثالث والرابع بواسطة المتهم الأول سلاح ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش "بدون ترخيص وطلقات بدون ترخيص.