اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 02:29 ص
أكرم القصاص
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الرئيس النمساوى يفتتح مهرجان جزيرة نهر الدانوب السياحى

الأحد، 26 يونيو 2022 02:12 ص
الرئيس النمساوى يفتتح مهرجان جزيرة نهر الدانوب السياحى ألكسندر فان دير بيلين
أ ش أ

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افتتح الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، مهرجان جزيرة نهر الدانوب السياحي السنوي.
 
وقال الرئيس النمساوي - في تصريح  - إن أكثر من ألف متطوع يشاركون في هذه المناسبة السياحية المهمة؛ لجعل مهرجان جزيرة الدانوب في فيينا ناجحا.
 
وذكر الرئيس ان المهرجان فرصة لاستعراض التجارب الجميلة مع الموسيقى والأنشطة التجارية واللقاءات بين مختلف الفئات والطوائف في المجتمع.
 
يشارك إلى أن المهرجان يعقد بصفة سنوية في صيف كل عام على ضفاف نهر الدانوب ويشارك فيه نجوم الغناء كما يشهد فاعليات ثقافية وترفيهية مختلفة تحت قيادة حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج ونخبة من كبريات الشركات في البلاد ويستمر 3 أيام ويزوره مئات الآلاف من المواطنين والسائحين.

النمسا

الرئيس النمساوى

مهرجان جزيرة نهر الدانوب

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