اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 04:50 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 26 يونيو 2022 03:26 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد محمد أحمد محمد إبراهيم سويلم؛ للتعزية في وفاة المرحوم اللواء طبيب عماد الدين محمود خطاب يوسف، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئاسة الجمهورية

مصر



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