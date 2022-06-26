الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد محمد أحمد محمد إبراهيم سويلم؛ للتعزية في وفاة المرحوم اللواء طبيب عماد الدين محمود خطاب يوسف، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأحد، 26 يونيو 2022 03:26 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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