الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات الأحد، 26 يونيو 2022 01:04 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الامارات عبد الله بن زايد عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس وقضايا الدولة.. ويشدد على مواصلة المؤسسات القضائية الشامخة أداء مهامها للحفاظ على حقوق المواطنين.. ويمنح القضاة السابقين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى الأحد، 26 يونيو 2022 11:09 ص الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لرؤساء محكمة النقض وقضايا الدولة السابقين الأحد، 26 يونيو 2022 10:59 ص الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض ومجلس وقضايا الدولة الأحد، 26 يونيو 2022 10:55 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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