الرئيس السيسى يستقبل الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.