اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات

الأحد، 26 يونيو 2022 01:04 م
الرئيس السيسى يستقبل الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
صرح بذلك  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

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