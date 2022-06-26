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الديوان الملكى السعودى: وفاة الأميرة موضى بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

الأحد، 26 يونيو 2022 08:50 ص
الديوان الملكى السعودى: وفاة الأميرة موضى بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود الديوان الملكى السعودى
وكالات

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أصدر الديوان الملكي السعودى ، اليوم الأحد، بيانًا نعى فيه الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وذكر البيان أنه ستتم الصلاة على الفقيدة اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 


السعودية

الديوان الملكى

الديوان الملكى السعودى

الأميرة موضي بنت مساعد



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