الديوان الملكى السعودى: وفاة الأميرة موضى بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

وكالات

أصدر الديوان الملكي السعودى ، اليوم الأحد، بيانًا نعى فيه الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وذكر البيان أنه ستتم الصلاة على الفقيدة اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.