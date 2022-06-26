"الدفاع الروسية": تدمير عدة مراكز تدريب للقوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات واسعة النطاق على 3 مراكز تدريب للتشكيلات المسلحة الأوكرانية أدت إلى تدميرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية وصواريخ كاليبر وجهت ضربات مكثفة على مركز التدريب رقم 169 للقوات البرية الأوكرانية بالقرب من مستوطنة ديسنا بمنطقة تشيرنغوفسكوي".

وأضاف أن مركز التدريب 184 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستاريتشي بمنطقة لفوف، ومركز التدريب 199 لقوات الهجوم الجوي الواقع في تيريفكا بمنطقة جيتومير قد تضررا أيضا.

وتابع أن اللواء الجوي 46 فقد قدرته القتالية بالكامل، كما فقدت ألوية المشاة الآلية 65 و66 قدرتها القتالية أيضا ، مشيرا إلى أن خطة نقل هذه التشكيلات إلى ساحات القتال قد تعطلت.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف تحرير 800 مدني كانت تتخذهم التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مصنع آزوت في سيفيرودونيستك بلوجانسك دروعا بشرية لها.

وقال قديروف - بحسب قناة "روسيا اليوم" - "انظر إلى وجوه هؤلاء المدنيين المتعبة والسعيدة في آن معا! يمكن القول دون مبالغة إنه تم إطلاق سراحهم من الأسر الأوكراني".

وأضاف: "لم يكن يعلم هؤلاء المساكين الذين كانوا يقبعون في أقبية "آزوت" أن القوات الروسية كانت توفر لهم "ممرا أخضر" يمكنهم من خلاله الحصول على المساعدة والطعام والأدوية وحياة هادئة على بعد مائة متر فقط من أراضي المصنع".

هذا، وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يزود الرئيس فلاديمير بوتين بشكل يومي بتقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن شويجو تفقد مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، واستمع إلى تقارير من القادة، كما قلد الجنود الذين تفانوا وأظهروا بطولة أثناء أدائهم لمهامهم في دونباس ميداليات.