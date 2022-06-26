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الداخلية تنظم زيارة لأعضاء المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مراكز تأهيل بدر

الأحد، 26 يونيو 2022 12:16 م
الداخلية تنظم زيارة لأعضاء المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مراكز تأهيل بدر وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أسماء شلبى

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نظمت وزارة الداخلية، زيارة لعدد من أعضاء المجلس القومى للأشخاص من ذوى الإعاقة، إلى مراكز إصلاح وتأهيل بدر.

     

وفى إطار مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لوفود المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى، استقبل المركز الطبى بالمجمع الأمنى لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفد من أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

    

وقام أعضاء الوفد بجولة تفقدوا خلالها ( عنبر حجز ذوى الإحتياجات الخاصة – العيادات الخارجية – غرف العمليات – الرعاية المركزة – وحدة الجهاز الهضمى والمناظير – مركز صحة المرأة – مركز علاج الإدمان والمشورة) .

  

وأشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيداً لإعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنتهاء فترة العقوبة.

    

 

    

 

 

 


وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

مراكز التاهيل والإصلاح

مدينة بدر



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