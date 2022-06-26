"الحج والعمرة" السعودية: وصول أكثر من 266 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأوضحت إحصائية الوزارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن 215 ألفا و580 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 17 ألفا و774 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 12 ألفا و627 حاجاً، ومن نيجيريا بعدد 9 آلاف و452 حاجاً، ومن الهند بعدد 8 آلاف و857 حاجاً، ومن إندونيسيا 7 آلاف و174 حاجاً، ثم حجاج العراق بواقع 6 آلاف و661 حاجاً.

وأضافت أن 171 ألفا و606 حجاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 95 ألفا و194 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون الزيارة تنفيذ 448 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1050 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 588 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 27 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 161 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.