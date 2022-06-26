الجمهورية الجديدة.. محور جوزيف تيتو شريان مرورى بقلب العاصمة "إنفوجراف"

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محافظة القاهرة، إنشاء عدد كبير من محاور الطرق التى خلصت العاصمة من التكدس المرورى ومن بينها محور جوزيف تيتو، حيث نشرت محافظة القاهرة انفوجراف عن تطوير المحور احتوت على 5 كبارى لتوسعة المحور والقضاء على التقاطعات.

ومحور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، شملت أعمال التطوير به تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتي أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، ومنها محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول ٢١ كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، كما تم تنفيذ محور روكسي – رمسيس"شمل إنشاء طريق كوبري القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.