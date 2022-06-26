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الجمهورية الجديدة.. محور جوزيف تيتو شريان مرورى بقلب العاصمة "إنفوجراف"

الأحد، 26 يونيو 2022 02:00 ص
الجمهورية الجديدة.. محور جوزيف تيتو شريان مرورى بقلب العاصمة "إنفوجراف" محور جوزيف تيتو
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت محافظة القاهرة، إنشاء عدد كبير من محاور الطرق التى خلصت العاصمة من التكدس المرورى ومن بينها محور جوزيف تيتو، حيث نشرت محافظة القاهرة انفوجراف عن تطوير المحور احتوت على 5 كبارى لتوسعة المحور والقضاء على التقاطعات.
 
ومحور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، شملت أعمال التطوير به تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس.
 
 
وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتي أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، ومنها محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول ٢١ كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، كما تم تنفيذ محور روكسي – رمسيس"شمل إنشاء طريق كوبري القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 

القاهرة

الاوتوستراد

محاور المرور

محور الفردوس

محور روكسي

محور جوزيف تيتو



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