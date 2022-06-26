الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ

سجلت الجزائر، خمس إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أى حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان - أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل عند 266 ألفا و30 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و498 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.