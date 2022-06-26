"الثقافة" تنعى شيخ مجاهدى سيناء حسن خلف: وهب حياته من أجل الوطن

شمال سيناء - محمد حسين

نعى فرع ثقافة شمال سيناء، الشيخ حسن على خلف شيخ مجاهدى سيناء، وجاء فى بيان النعى: "وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى ومدير عام فرع ثقافة شمال سيناء وجميع العاملين يتقدمون بخالص العزاء لوفاة الشيخ حسن على حسن شيخ مجاهدى سيناء الذى وافته المنية خلال رحلة علاج بمحافظة الاسماعلية بعد صراع مع المرض ".

وأوضح بيان فرع ثقافة شمال سيناء، أن الفقيد هو أحد أفراد منظمة سيناء العربية ونفذ أكثر من عملية فدائية أثناء احتلال سيناء ، والذى وهب حياته من أجل هذا الوطن وتفانى فى خدمته ، حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

وتابع البيان أن حياة الفقيد عامرة بالنضال لصالح الوطن ، وهو من خيرة أبطال أبناء قبائل سيناء الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء .. إذ قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب فى اسرائيل ، وتم خروجه فى تبادل لأسرى مع الكيان الإسرائيلى .

واختتم البيان بالتقدم بخالص العزاء من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس اقليم القناة وسيناء والاستاذ أشرف الشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء الى قبيلة السواركة والى كل قبائل سيناء لوفاة المناضل وشيخ مجاهدى سيناء داعيا له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدمه لوطنه وأهله وكل سيناء .