"التعليم"تحدد حالات حرمان الطلاب من درجات الأسئلة بالمواد غير المضافة للمجموع

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات يحرم فيها طالب الثانوية العامة من الحصول على درجة السؤال، فى المواد الدراسية الأساسية والتى لا تضاف للمجموع، خاصة مع أداء الطلاب الامتحانات وفق نظام البابل شيت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن ، أنه يحرم الطالب من درجة السؤال فى حالة ما إذا ترك جزئية معينة دون الإجابة عنها أو قام بالإجابة على جزئية أو سؤال باجابتين دون أن يقوم بالشطب على واحدة من هذه الإجابات أو فى حالة تبديل الإجابات إجابة سؤال بدل أخر.

وطالبت الوزارة، الطلاب بعدم الوقوع فى هذه الأخطاء حفاظا على درجاتهم فى الامتحانات.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحانات المواد الدراسية الأساسية، فى اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.