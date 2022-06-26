التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة بمدينة الغنايم فى أسيوط

سوهاج محمود مقبول

‏لقى طفل فى الثالثة من العمر مصرعه بمدينة الغنايم التابعة لمحافظة أسيوط وذلك على إثر اصطدام سيارة فنطاس به بدائرة المركز تم نقله إلى مستشفى طما المركز فى محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب تحرير المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بدائرة المركز وتم نقله للمستشفى المركزى.

والفحص تبين من خلال التحريات التى اشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود بلاغ لمركز طما من مركز الغنايم أسيوط يتضمن وصول الطفل أحمد ح ف ع 3 سنوات ويقيم دائرة المركز لمستشفي الغنايم المركزي " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال عمه المدعو رمضان ف ع ع 43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل إصطدمت به سيارة نصف نقل فنطاس صرف صحي "أهالي" قيادة المدعو علي م ع ع 33 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم، قال إنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق وصرخت بدفن الجثة.