الأمم المتحدة: نزوح أكثر من نصف مليون شخص بسبب الصراع في غرب أثيوبيا

كتبت : هند المغربي

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن قلق المنظمة من الوضع في غرب إثيوبيا، حيث تسبب الصراع في مناطق أوروميا في نزوح كبير ، وتدمير البنية التحتية ، وإعاقة الاستجابة الإنسانية. بشكل عام ، لافتا الى انه " تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 500 الف شخص بسبب الصراع في غرب أوروميا.

وأضاف دوجاريك أن الجفاف الشديد اثر على أكثر من 8 ملايين شخص في إثيوبيا ، بما في ذلك في بعض المناطق المتضررة من الصراع في جنوب أوروميا ومناطق عفار. فيما تلقى أكثر من 4.5 مليون شخص المساعدة في المناطق المتضررة من الجفاف. في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة عبر مناطق تيجراي وأمهرة وعفر في الشمال ، يحتاج الآن حوالي 13 مليون شخص إلى الغذاء ومساعدات أخرى لافتا الى ان وتيرة التوزيع لا تزال محدودة بسبب عدم توافر الوقود حيث يقدر بنحو مليوني لتر شهريًا مطلوب للتوزيع الكامل للإمدادات الواردة.