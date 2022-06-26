الأمم المتحدة: الحرب الأوكرانية تسببت في فرار 12 مليون أوكراني من منازلهم

كتبت : هند المغربي

قال أمين عوض، مساعد الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا ، إن الحرب أدت إلى اقتلاع أكثر من 12 مليون أوكراني من جذورهم. لافتا الى إنهم بحاجة إلى حل دائم لإنهاء نزوحهم، وهذا يتطلب جهودا متضافرة من الجميع.

وأضاف المسؤول الأممى أنه سعت الأمم المتحدة من وجودها في البلاد ، حيث عملت عن كثب مع الحكومة الأوكرانية وكذلك مع أكثر من 300 شريك محلي من المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية ، ووسعت نطاق المساعدة بسرعة غير مسبوقة. نصل الآن إلى ما يقرب من 9 ملايين شخص بالدعم الأساسي.

ودعا المسؤول الأممي الى وصول المساعدات الى شرق أوكرانيا، حيث حصر القتال العنيف المدنيون عن الطعام ومياه الشرب والكهرباء مشيرا الى انه يعمل الشركاء في المجال الإنساني بالفعل على خطة مساعدة لدعم الشعب الأوكراني خلال فصل الشتاء المقبل. ومع ذلك ، فإن الاحتياجات العاجلة من الطاقة تتجاوز قدرة العاملين في المجال الإنساني ، وتتطلب جهودًا متضافرة من قبل الدول لدعم أوكرانيا.