اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 06:00 ص
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"الأزهر للفتوى" يوضح سِنّ الأضحية والشروط المعتبرة فى الأضاحى.. تعرف عليها

الأحد، 26 يونيو 2022 06:00 ص
"الأزهر للفتوى" يوضح سِنّ الأضحية والشروط المعتبرة فى الأضاحى.. تعرف عليها ذبح الأضحية - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

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أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية سِنّ الأضحية، وهو أن من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي، أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
 
• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.
• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.
• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.
• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
 
يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]
 
أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.
 
 

فقه الاضحية

الازهر الشريف

عيد الاضحى

مركز الازهر للفتوى



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