الأزهر للفتوى: المركز نجح فى حل 78 ألف نزاع أسرى

محمود رضا الزاملى

قال الشيخ عبد الله سلامة عضو المركز العالمى للفتوى ومشرف عام برامج التوعية الاسرية والمجتمعية، أن تجربه إنشاء هذا المركز جاء بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، ليقدم دعماً دينياً واجتماعيا وأسرياً ونفسياً وليس قاصراً فقط على الفتوى، مؤكدا على أن المركز نجح فى حل 78 ألف نزاع أسرى قائلاً : " لدينا فى المركز العالمى للفتوى بالأزهر وحدة لحل مشاكل بين الأسر قبل الطلاق.

وأضاف سلامة خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على قناة ON، فى المركز العالمى للفتوى بالأزهر لدينا أطباء مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع من يعانون من ضيق نفسى واجتماعى، ولدينا فروع للم شمل الأسرة فى كل لمحافظات ونعمل على مدار اليوم ".

وكشف أن محاولة إنقاذ أصحاب الدوافع الانتحارية دور مهم للمركز قائلاً: "يوم الخميس الماضى اتصل بنا شاب يرغب فى الانتحار.. والتقينا به اليوم وخرج مرتاحاً.

وأوضح سلامة: "فى المركز العالمى للفتوى نساعد المكتئبين ومن يعانون من مشاكل أسرية، ولدينا فريق عمل فى كل محافظة، وأى حد عنده مشكلة يتواصل معنا لحلها".