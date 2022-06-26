اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 01:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر للفتوى: المركز نجح فى حل 78 ألف نزاع أسرى

الأحد، 26 يونيو 2022 01:13 ص
الأزهر للفتوى: المركز نجح فى حل 78 ألف نزاع أسرى مركز الأزهر للفتوى
محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ عبد الله سلامة عضو المركز العالمى للفتوى ومشرف عام برامج التوعية الاسرية والمجتمعية، أن تجربه إنشاء هذا المركز جاء بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، ليقدم دعماً دينياً واجتماعيا وأسرياً ونفسياً وليس قاصراً فقط على الفتوى، مؤكدا على أن المركز نجح فى حل 78 ألف نزاع أسرى قائلاً : " لدينا فى المركز العالمى للفتوى بالأزهر وحدة لحل مشاكل بين الأسر قبل الطلاق.

 

وأضاف سلامة خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على قناة ON، فى المركز العالمى للفتوى بالأزهر لدينا أطباء مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع من يعانون من ضيق نفسى واجتماعى، ولدينا فروع للم شمل الأسرة فى كل لمحافظات ونعمل على مدار اليوم ".

 

وكشف أن محاولة إنقاذ أصحاب الدوافع الانتحارية دور مهم للمركز قائلاً: "يوم الخميس الماضى اتصل بنا شاب يرغب فى الانتحار.. والتقينا به اليوم وخرج مرتاحاً.

 

وأوضح سلامة: "فى المركز العالمى للفتوى نساعد المكتئبين ومن يعانون من مشاكل أسرية، ولدينا فريق عمل فى كل محافظة، وأى حد عنده مشكلة يتواصل معنا لحلها".


الأزهر للفتوى

نزاع أسرى

الطلاق

شيخ الازهر



الموضوعات المتعلقة

مدير مركز الأزهر للفتوى: "أنت غالى علينا" تهدف لتقديم الدعم النفسى للشباب

السبت، 25 يونيو 2022 06:25 م

مركز الأزهر للفتوى: لا توجد محنة فى الدنيا تبرر إزهاق الإنسان روحه.. فيديو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:56 م

الأزهر للفتوى: الانتحار من الكبائر وتبرير الجرائم جريمة.. الخوض فى أعراض المسلمين مُحرَّم.. اتخاذ عدم الحجاب ذريعة للاعتداء جريمة مُنكرة.. تصوير الجرائم دون منعها"سلبية".. ورؤية الناس لعقوبة القاتل يمنع الجرائم

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:00 م

الأزهر للفتوى: تصوير الجرائم دون منعها يساعد على تفاقم الجريمة وتجرؤ المجرمين

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:30 م

الأزهر للفتوى: اتخاذ "غير المحجبة" ذريعة للاعتداء على المرأة جريمة كبرى ومنكرة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:17 م

مركز الأزهر للفتوى: لا توجد محنة فى الدنيا تبرر إزهاق الإنسان روحه

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:21 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة