اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 08:17 م
أكرم القصاص
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اكتشاف آبار ضخمة بمحافظة نينوى العراقية تضم احتياطيا كبيرا من الغاز والنفط

الأحد، 26 يونيو 2022 07:17 م
اكتشاف آبار ضخمة بمحافظة نينوى العراقية تضم احتياطيا كبيرا من الغاز والنفط أبار نفطية - أرشيفية
وكالات

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أعلن محافظ نينوى العراقية نجم الجبوري، اليوم الأحد، اكتشاف حقول نفط وآبار تضمُّ احتياطياً كبيراً من النفط والغاز، فيما أكد أن شركات الاستكشافات النفطية العراقية مستمرة بالعمل في نينوى.


وقال الجبوري - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن شركة الاستكشافات النفطية العراقية تمكنت من اكتشاف عدة حقول كبيرة في منطقتي القيارة وتلعفر"، مؤكدا أن الآبار التي تم اكتشافها تضم احتياطيا كبيرا من النفط والغاز في المحافظة. 


وأكد الجبوري، أن المحافظة داعمة لشركة الاستكشافات النفطية العراقية، وتؤمن لها الحراسات المشددة والتعاون الكبير.


العراق

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