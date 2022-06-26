ارتفاع معدل التضخم في المكسيك مجددا ويبلغ 7.88% في يونيو

فاطمة شوقى

ارتفع التضخم في المكسيك مجددا وبلغ 7.88% في يونيو ، وعلى الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبنك المكسيك المركزى لمحاولة احتواء الارتفاع، فقد استقر مؤشر الأسعار عند 7.88% ، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2001 و 0.49٪ أكثر من الأسبوعين الماضيين.

وكشف معهد الإحصاء والجغرافيا (Inegi) أن هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية مثل البطاطس والبرتقال ، وتستمر هذه الأسعار في الارتفاع.

وأوضحت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية، أن الارتفاع في النصف الأول من شهر يونيو يرجع إلى الزيادة في مؤشر الأسعار الأساسي ، وهو المؤشر الذي يتضمن منتجات ذات تقلبات أقل وتلك التي يأخذها بنك المكسيك في الاعتبار لتحديد سياسته النقدية، واستقر هذا المؤشر عند 7.47٪ سنويًا ، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2000، تبرز الزيادة في المواد الغذائية والمشروبات ، بزيادة قدرها 11.7٪ سنويًا.

وفي الوقت نفسه ، بلغ معدل التضخم غير الأساسي ، والذي يشمل أسعار الطاقة ، 9.13٪ سنويًا ، بزيادة 0.49٪ عن الأسبوعين الماضيين، وبلغت أسعار الوقود أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد بعد حرب روسيا وأوكرانيا ، وبلغت 5.8٪ سنويًا ، بزيادة قدرها 0.18٪ عن الأسبوعين الماضيين.

وحسب المنتجات ، كانت البطاطس هي التي سجلت أكبر زيادة ، حيث ارتفعت بنسبة 16.7٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين، وتليها البرتقالية بنسبة 13.1٪، والنقل الجوي بنسبة 6.6٪ ؛ الكهرباء بنسبة 2.5٪ ؛ والدجاج بنسبة 2.2٪.

ومن ناحية أخرى ، انخفض غاز البترول المسال ، الذي تسبب ارتفاع أسعاره العام الماضي في قلق الحكومة ، بنسبة 1.5٪ كل أسبوعين.