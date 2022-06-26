اليوم السابع
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احمِ نفسك من الشمس والجفاف.. نصائح لصحتك فى الصيف

الأحد، 26 يونيو 2022 07:00 م
احمِ نفسك من الشمس والجفاف.. نصائح لصحتك فى الصيف الشمس والجفاف
كتبت فاطمة خليل

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الصيف من أفضل فصول السنة التي يمكنك فيها السفر والاستمتاع والخروج، ويمكن أن تساعدك هذه النصائح في ضمان الحفاظ على سلامتك وصحتك، والوقاية من الشمس والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بحسب موقع "أفيرا".

نصائح لصحتك فى الصيف

1. الوقاية من الشمس

يلعب وضع واقي من الشمس دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة بشرتك هذا الصيف، يجب وضع واقٍ من الشمس كل يوم مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 للحفاظ على بشرتك آمنة ومحمية.

2. شرب الماء

شرب الماء عادة صحية على مدار السنة، ومع ذلك، قد تجعل حرارة الصيف من الصعب الحفاظ على رطوبة الجسم، ويمكن أن يساعد شرب الماء باستمرار طوال اليوم أو الاحتفاظ بزجاجة ماء معك في مكافحة الجفاف.

3.  حماية العين

يمكن أن تكون النظارات الشمسية إكسسوارًا ممتعًا للأزياء في أي وقت من السنة، ولكن عندما تكون الشمس متوهجة، من المهم ارتداء حماية مناسبة للعين.
 
 يمكن أن يساعد ارتداء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة في الحفاظ على صحة عينيك. 
 
يمكن أن يؤدي ارتداء حماية العين عند بدء الألعاب النارية إلى حمايتك من الإصابات المتعلقة بالألعاب النارية.

4. أكل صحي

الأكل الصحي مهم طوال العام، لكن أشهر الصيف تجلب الفواكه والخضروات الطازجة إلى الموسم. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ على إنعاش وترطيب جسمك عندما يكون في أمس الحاجة إليه.

5. تعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة

الصيف هو وقت رائع للاستمتاع بالشمس ومع ذلك ، فإن الكثير من المرح في الشمس يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة.
 
ارتدِ ملابس فاتحة اللون للحفاظ على برودة جسمك.
 
خذ فترات راحة متكررة للراحة في الظل وترطيب جسمك.
 
اعرف حدودك عندما يتعلق الأمر بالحرارة.

6. التحضير الآمن للطعام

يجلب الصيف حفلات الشواء والنزهات والكثير من الوقت لتناول الطعام في الخارج، عند التخطيط لوجبة في الصيف ، تأكد من استمرار ممارسة سلامة إعداد الطعام
 
-اغسل يديك بشكل متكرر وفعال.
 
-لا تنشر التلوث وقم دائمًا بتغيير السكاكين وألواح التقطيع عند تحضير اللحوم النيئة.
 
-حافظ على سلامة طعامك بوضعه فى الثلاجة
 

الجفاف

امراض العين

امراض الصيف

حماية العين

الشمس وصحة العين



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