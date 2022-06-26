إنشاء مركز لخدمة ودعم ذوى الهمم بجامعة جنوب الوادى.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

وقع الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتورة كوينسي ديرمودي، مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بهيئة امديست، بروتوكول تعاون وذلك لإنشاء مركز لخدمة ودعم ذوى الهمم بالجامعة خلال العامين القادمين، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن الجامعة لديها عدد كبير من الطلاب ذوى الإعاقات المختلفة يتم رعايتهم والاهتمام بهم، مؤكداً استعداد جامعة جنوب الوادي على استقبال أي عدد من هؤلاء الطلاب وتقديم كافة التسهيلات لهم لتحقيق رسالة الجامعة نحو تلك الفئة المهمة فى المجتمع والتي هي جزء لا يتجزأ منه، وأيضاً اتخاذ التدابير الملموسة فى تهيئة بيئة مناسبة لهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن إنشاء هذا المركز يعتبر إضافة كبيرة للجامعة وخطوة هامة نحو دمج هؤلاء الطلاب مع أقرانهم وتعزيز الوعى بحقوقهم، ودعم التحاقهم بمجالات دراسية جديدة، وأيضاً تدريب الأساتذة على طرق التدريس الدامجة وضمان توفير التيسيرات المناسبة، ووضع خطة جديدة لتجديد المباني، بحيث تكون متاحة لجميع الإعاقات وتوفير التكنولوجيا المساعدة لإتمام عملية التعليم على أكمل وجه.

وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا المركز سيقوم بإنشاء قواعد بيانات لحصر أعداد ذوى الهمم مع تصنيف نوع إعاقتهم، ووضع نظم وإجراءات وأسس موحدة لضمان تيسيرات ملائمة لجميع طلاب الكليات المختلفة داخل الجامعة، وإنشاء إدارة لمتابعة شكاوى الطلاب داخل مراكز ذوى الهمم والتنسيق مع باقي وحدات الجامعة.

