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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 11:25 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة.. صور حادث مرورى بالمحور المركزى بالجيزة
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور المركزى فى الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى المحور المركزى نطاق الجيزة، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص ، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
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