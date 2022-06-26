إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، إنقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها، باتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى السلام العام بالقاهرة، وجرى السيطرة على الحريق بالسيارة، وإعادة الحركة المرورية على الطريق أمام المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من مدرسة بالعبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى أمام مدرسة ريجاك بالعبور، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى السلام العام بالقاهرة، واشتعل الحريق بالسيارة، وجرى السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.