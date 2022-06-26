اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 02:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة سقطت سيارتهم فى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب

الأحد، 26 يونيو 2022 02:17 ص
إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة سقطت سيارتهم فى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب سقوط سيارة
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب زوج وزوجته وطفليهما بإصابات مختلفة نتيجة سقوط سيارتهم فى ترعة الإسماعيلية أمام قرية أبوخليفة بالقنطرة غرب وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة لإسعافهم ورعايتهم طبيا.
 
تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية أمام القراقرة بأبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية. 
 
ومن خلال المعاينة تبين سقوط سيارة بترعة الإسماعيلية أمام عزبة القراقرة بابوخليفة وتمكن الأهالى من إخراج من فى السيارة من المياه وأسفر الحادث عن إصابة كل من، السيد محمد عبدالغنى 48 عاما مقيم ابوخليفة وزوجته داليا عبدالغنى محمد 40 عاما وطفليهما سما 9 أعوام ومحمد7 أعوام وجميعهم مصابين توقف قلب رئوى وإضراب تام فى درجة الوعى.
على الفور تم نقل المصابين الى مستشفى أبوخليفة لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
5f924e89-dbf4-4ca8-abfa-b42b6f8f7776
 

 

57fe0f51-0096-4db9-8a1b-3d8163c59a43
 

 

 


الاسماعيلية

ترعة الاسماعيلية

سقوط سيارة

اصابة أسرة

مستشفى ابوخليفة

حادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة