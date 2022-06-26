إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة سقطت سيارتهم فى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب زوج وزوجته وطفليهما بإصابات مختلفة نتيجة سقوط سيارتهم فى ترعة الإسماعيلية أمام قرية أبوخليفة بالقنطرة غرب وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية أمام القراقرة بأبوخليفة دائرة مركز القنطرة غرب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية.

ومن خلال المعاينة تبين سقوط سيارة بترعة الإسماعيلية أمام عزبة القراقرة بابوخليفة وتمكن الأهالى من إخراج من فى السيارة من المياه وأسفر الحادث عن إصابة كل من، السيد محمد عبدالغنى 48 عاما مقيم ابوخليفة وزوجته داليا عبدالغنى محمد 40 عاما وطفليهما سما 9 أعوام ومحمد7 أعوام وجميعهم مصابين توقف قلب رئوى وإضراب تام فى درجة الوعى.

على الفور تم نقل المصابين الى مستشفى أبوخليفة لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.