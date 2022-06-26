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إصابة طالبتين بإعياء خلال امتحانات الثانوية العامة في البحيرة

الأحد، 26 يونيو 2022 04:56 م
إصابة طالبتين بإعياء خلال امتحانات الثانوية العامة في البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت مصادر بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة في البحيرة، ورود بلاغ بإصابة طالبتين بحالة إعياء شديد وقئ، أثناء أداء امتحان اللغة العربية .

وأضافت المصادر أنها تلقت إخطارا بإصابة طالبة بلجنة مدرسة الأمل للتعليم الأساسى، بحالة إجهاد وإعياء، وكذلك إصابة طالبة بالقسم العلمى بلجنة 25 يناير بكوم حمادة بحالة اغماء وتم نقلها إلى مستشفى كوم حمادة لاسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة

وكانت امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة قد شهدت تباين فى ردود أفعال الطلاب بعد أداء امتحانات مادة اللغة العربية، حيث أكد عدد من الطلاب على صعوبة الامتحانات خاصة بالأسئلة الخاصة بالقراءة والنحو، بينما أكد طلاب على سهولة الامتحانات وانها فى مستوى الطالب المتوسط و كذلك وجود وقت كاف للإجابة على كافة الأسئلة .

وفى هذا السياق تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عدد من لجان الثانوية العامة بمدينة دمنهور  لمتابعة سير الامتحانات فى يومها الثالث ،حيث زار محافظ البحيرة مدرسة الثانوية العسكرية بنين و مدرسة معاذ بن جبل الثانوية للبنات للإطمئنان على حسن سير الإمتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب. 

وأكد محافظ البحيرة على وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة وتم توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، مضيفا انه تم التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفورى وحل أى مشكلة على الفور.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات بنطاق المحافظة هذا العام الدراسى يبلغ33408 طالب وطالبة موزعين على 109 لجنة بنطاق 18إدارة تعليمية.

 


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