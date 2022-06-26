إحالة أوراق قاتل سائق بالمنيا إلى فضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقى رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين حسين على نسيرة وعمر محمود قضب ومحمد قرشى وكيل النيابة، وأمانة سر خالد شعبان بإحالة أوراق "ع. ا. ف" لمفتى الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام .

كانت المنيا شهدت فى مطلع العام الحالى واقعة غريبة عندما تقدم أحد الأشخاص ببلاغ لمديرية الأمن يفيد تغيب "ه. س" أثناء عودته من العمل كسائق حفار من محافظة أسيوط وأثناء ذلك عثر أهالى منطقة كفر المنصورة بمدينة المنيا، على جثة شاب ملقاة على الطريق الدائرى أمام مجمع المدارس مفصولة الرأس واليدين والقدمين، وبالمعاينة تبين أن الجثة لذكر، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت التحريات أن مرتكب الواقعة هو المتهم ويعمل سائق وتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة والتى احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.