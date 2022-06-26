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إجراءات فتح باب التقدم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. إنفوجراف

الأحد، 26 يونيو 2022 05:59 م
إجراءات فتح باب التقدم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. إنفوجراف وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ايماءً إلى موافقة رئيس الجمهورية على التعاقد مع (150) ألف معلم بواقع (30) ألف معلم سنوياً، وفى إطار تكاتف مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ تلك الموافقة واتخاذ خطوات جادة لسد العجز الحقيقي في أعضاء هيئة التعليم وفق الكفاءة والجدارة، قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:
 
إعداد خريطة العجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية ومادة التدريس ومراجعتها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأصبح لدى الوزارة خريطة متكاملة واضحة.
 
تم إعداد الجدول الزمني للمسابقة وفق أولويات الاحتياج وتقتصر المرحلة الأولي من المسابقة على معلمي رياض الأطفال ثم معلمي الصفوف الثلاثة الأولى فى العام الأول، وذلك للعمل كمعلم مساعد لمدة عامين ثم الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل كمعلم.
 
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التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم



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