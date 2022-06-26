أوكرانيا تحث مجموعة السبع على الرد على هجوم روسيا الصاروخي بمزيد من العقوبات

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دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قمة مجموعة السبع إلى الرد على هجوم روسيا الصاروخي على كييف بمزيد من العقوبات وتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة.

وكتب كوليبا - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة للتواصل الاجتماعي(تويتر) ، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - "صباح اليوم كانت طفلة أوكرانية نائمة بهدوء في كييف إلى أن فجّر صاروخ كروز روسي منزلها.. يتعرض كثير من الناس في أنحاء أوكرانيا لهجمات صاروخية ويجب أن ترد قمة مجموعة السبع بمزيد من العقوبات على روسيا والمزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا. يجب هزيمة الإمبريالية الروسية المريضة".

يشار إلى أنه في صباح اليوم، أصيب مبنى سكني مكون من 9 طوابق بضربة صاروخية روسية على منطقة وسط كييف، وتعرضت الطوابق العلوية من المنزل السكني لدمار جزئي، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.

وفي سياق متصل، حذرت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية من أن روسيا تعمل على تعزيز وجودها العسكري في بيلاروسيا.

وذكرت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية - عبر تطبيق تليجرام - أن قيادة المؤسسات والمنظمات في منطقة جوميل حذرت من احتمال عودة الوحدات العسكرية الروسية.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، يخطط الروس لزيادة أعداد الطيران العملياتية والتكتيكية داخل أراضي بيلاروسيا. والسبب الرسمي هو القيام بمهام دورية جوية مشتركة في قاعدة مركز التدريب القتالي المشترك لوحدات الطيران والدفاع المضادة للطائرات.

و توقعت المخابرات الأوكرانية أن تحلق 10 طائرات إلى مطار بارانوفيتشي البيلاروسي لهذا الغرض.