أمين عام مجلس الدولة ينعي المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية الأسبق

كتب - أحمد عبد الهادي

نعى المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى المستشار الجليل يحيي عبد المجيد- نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام للمجلس، والرئيس بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ومحافظ الشرقية الأسبق، ووزير شئون مجلس الشوري- سابقا، والذي كان بحق علما من أعلام مجلس الدولة، وقاضيا جليلا من أبرز قضاته، وعالما كبيرا سطر بمداد من ذهب خلال مسيرته القضائية والسياسية الحافلة أصدق الصفحات وأخلصها لرفعة حصن الحقوق والحريات، وكان فيها مثالا يحتذى، ساعيا بصدق إلى ترسيخ دعائم دولة القانون، وخدمة مصرنا الغالية في جميع المحافل.

داعين المولي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة وكل محبيه الصبر والسلوان.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعين فى السلك القضائي بمجلس الدولة عقب تخرجه مباشرة.

- نائب رئيس مجلس الدولة منذ عام 1992 .

- أمينا عاماً لمجلس الدولة، ورئيساً للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة لمدة عشرون عاماً متصلة.

- عضواً بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء والخارجية، والعدل، وذلك لمدة ثمانية سنوات.

حصل على:-

- ليسانس في القانون – جامعة القاهرة – بتقدير جيد جداً.

- ماجستير في القانون العام إذ حصل علي:-

- دبلوم الدراسات العليافي القانون العام من جامعة القاهرة.

- دبلوم الدراسات العليافي العلوم الإدارية من جامعة القاهرة.