أمين عام الأمم المتحدة يشارك فى منتدى الشباب والابتكار بلشبونة اليوم

كتبت ـ هند المغربى

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيرش الأمين العام سيشارك اليوم الأحد، في منتدى الشباب والابتكار في عاصمة البرتغال لشبونة.

ووفق الأمم المتحدة منتدى شباب المحيط، وهو حدث خاص سيوفر منصة للعمل في المحيطات وتنفيذ الحلول التي يقودها الشباب على نطاق واسع لمعالجة الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير مساحة للشباب للمشاركة والمساهمة في قطاع الاقتصاد الأزرق سريع النمو.

ولفت تقرير الأمم المتحدة، إلى أهمية مشاركة الشباب في كل ما يتعلق بالعمل المناخي، وأن الجيل الشاب لديه فهم واضح جدا للتحدي الذي يمثله هذا في حياتهم ومستقبلهم وحياة أطفالهم.

وأضاف التقرير، أنه من الضروري للغاية إشراك الشباب أيضا في المحادثة حول الاستخدام المستدام للمحيطات، وسيتم استخدام منتدى الشباب كمنتدى للابتكار، بهدف جلب جميع الشباب من مختلف مجالات المعرفة والعمل ومنحهم القدرة على التفكير بطريقة مبتكرة حول المحيطات وأهميتها.

وأشار التقرير، إلى أنه من المهم إشراك رواد أعمال شباب ونشطاء شباب في مجال المناخ والمحيط مما يمكنهم من تقديم مساهمة كبيرة في جدول الأعمال، ليتمكنوا من خلال المشاركة في هذا المنتدى من تقديم حلول يمكن استخدامها ليس فقط من قبل الحكومات، ولكن على مستوى الأمم المتحدة أيضا.