وأشار جوتيريش -في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق يوم 20 يونيو من كل عام- إلى أن اليوم العالمي للاجئين مناسبة نُمعن فيها التفكير في مدى شجاعة وصمود الأشخاص الفارين من الحرب والعنف والاضطهاد، ونعترف فيها بقيمة التعاطف الذي تُبديه المجتمعات التي ترحب بهم.

وأضاف قائلًا: "بلغت أعداد اللاجئين في العالم مستويات قياسية، حيث تسبّبت الحرب في أوكرانيا في أكبر وأسرع موجة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.. زِد على ذلك أعداد النساء والأطفال والرجال الفارين من النزاعات الدائرة في أماكن أخرى من العالم، ليبلغ العدد الإجمالي للنازحين قسرا 100 مليون شخص - وهو رقم يشكّل إدانة قاتمة لعصرنا".

 