كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن عالمنا يواجه أزمة بأرقام قياسية عالية من الأشخاص حول العالم نزحوا داخل بلدانهم بسبب مآسي مثل النزاعات والكوارث وأزمة المناخ، جاء ذلك إطلاق برنامج العمل الخاص بالنزوح الداخلي.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، تهدف خطة العمل إلى مساعدة الأشخاص المشردين داخليًا على إيجاد حلول دائمة؛ لمنع أزمات النزوح في المستقبل بشكل أفضل؛ ولضمان حماية ومساعدة أقوى لأولئك الذين يواجهون النزوح حاليًا.

وكان أمين عام الأمم المتحدة قال إن الحرب فى أوكرانيا تسبّبت فى أكبر وأسرع موجة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.