أمن القليوبية يشن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وينفذ 7362 حكما قضائيا

كتب محمود عبد الراضى - أسماء شلبى

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، وضبط العديد من المتهمين.

وفى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية..

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 19 متهم " لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، تنفيذ (7362) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.