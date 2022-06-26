اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 08:56 م
أكرم القصاص
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"أكسون موبيل" الأمريكية تحذر من التحول العشوائى للطاقة المتجددة

الأحد، 26 يونيو 2022 07:29 م
"أكسون موبيل" الأمريكية تحذر من التحول العشوائى للطاقة المتجددة الوقود - أرشيفية
أ ش أ

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حذر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "اكسون موبيل" الأمريكية دارين وودز من نتائج التحول العشوائى للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى بالمجتمع إلى دفع تكاليف باهظة.


كما حذر وودز - فى لقاء خاص مع شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - من تبعات فشل السياسات فى تحقيق التوازن بين الطلب الحالى على مصادر الطاقة التقليدية المتاحة وبين تطبيق سياسات صارمة لخفض انبعاثات الكربون، موضحا أن تقليل الاستثمارات فى صناعة الغاز والنفط مرتبط بشكل وثيق بارتفاع الأسعار.


ودعا إلى الاستمرار فى فرض غرامات على انبعاثات الكربون لخلق حافز سوقى لتقليل الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى تأثير ذلك على العائلات التى تعتمد على المصادر المتاحة للطاقة.. مشددا على التزام شركته بتحقيق التوازن بين الطلب الحالى على مصادر الطاقة وبين احتياجات المستقبل، فضلا عن الحاجة الملحة لخفض انبعاثات الكربون لتأثيرها على زيادة تأثيرات الاحتباس الحرارى.


إكسون موبيل

الوقود

أسعار الوقود

الطاقة المتجددة



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