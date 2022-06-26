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أفواج الحجاج تغادر مطار القاهرة اليوم فى احتفالية خاصة بالصالة الموسمية

الأحد، 26 يونيو 2022 10:56 ص
أفواج الحجاج تغادر مطار القاهرة اليوم فى احتفالية خاصة بالصالة الموسمية حجاح
كتبت رحاب نبيل

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يودع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، أفواج الحجاج المصريين من مطار القاهرة الدولى خلال احتفالية خاصة بالصالة الموسمية بالمطار، يحضرها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من المسئولين بالأوقاف والطيران والتضامن الاجتماعى.
 
ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.
 
وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم 2 لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.
 
 
 
 

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