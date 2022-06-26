أسرة الطفلة رقية.. تعلن الموافقة على إنهاء إجراءات الحقنة وإرسال العينات للخارج

كشفت أسرة الطفلة رقية محمد أنه تمت الموافقة اليوم الأحد على الحقنة بعد إنهاء كافة الإجراءات والتحاليل والعينات الطبية اللازمة لإنهاء الحصول على حقنة "زولجانزما" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه.

وقال محمد رضا والد الطفلة رقية ل " اليوم السابع " أن الحمد لله تمت الموافقة على الاجراءات الخاصة بالحصول على الحقنة بعد انتهاء التحاليل الطبية والعينة التي تم أخذها من رقية وإرسالها إلى الخارج حتى انتظار الرد بخصوص الجينات الوراثية الخاصة لروقية ، مضيفا أنه عقب اكتمال ثمن الحقنة بفضل الله تعالى ثم دعم المصريين تم جمع المبلغ المطلوب لإنقاذ حياة الطفلة رقية" قائلا "الحمد لله .

كانت اسرة الطفله رقيه المصابة بالضمور الشوكي احتفلت في محافظة الإسكندرية بمناسبة اكتمال التبرعات لـ 40 مليون جنيه، وهو ثمن علاجها من المرض، وإقامته الأسرة احتفال أمام المنزل.

وقالت نورهان والدة الطفلة، إن رقية ولدت مثل أي طفل طبيعي لم تكن تشتكى من شئ إلى أن وصلت إلى سن الستة أشهر وبدأت الأعراض تظهر عليها.

وأضافت أن الأعراض كانت عبارة عن عدم قدرة رقية على الوقوف وعدم القدرة على الحبو بجانب عدم تحريك جسمها من وضعية النوم فجميع تلك الأشياء افتقدتها بسبب مرضها.

وأشارت نورهان، إلى أنها بدأت في الذهاب إلي أكثر من دكتور للتأكد من حالتها مع القيام بعدة فحوصات كثيرة إلى أن تأكدت أن رقية مصابة بذلك المرض.

وأكدت نورهان، أنها فور معرفتها بذلك كانت رقية قد بلغت العام ونصف وأنه لا يوجد وقت سوى نصف عام لأن تلك الحقنة يجب إعطائها للطفل بعمر قبل السنتين.

وأشارت نورهان إلى أنها قامت بإنشاء حساب للتبرعات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتوصيل الأمر لأكبر عدد ممكن، وبالفعل ذلك حدث فكانت مندهشة برواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم الكبير تجاه حالة رقية لأنهم مدركين أنها لا تملك سوى أيام فقط.