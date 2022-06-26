أستاذ اقتصاد تطالب بإلزام المؤسسات العامة بالشراء من الشركات الصغيرة بنسبة 10%

كتبت أسماء أمين

طالبت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنشاء مجلس وطنى للإنتاجية لرصد وتحليل تأثير الإجراءات وفاعلية السياسات على الإنتاجية والقدرة التنافسية، إلزام المؤسسات العامة بالشراء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة من إجمالى المشتريات ولتكن مثلًا 10%، مع إمكانية ضمان الحكومة لائتمانات تشغيلية جديدة وقروض طويلة الأجل بضمان التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المهدى خلال كلمتها فى المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس للعام 2017-2018، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المجلس سيكون له دور فى تحديد القطاعات الرائدة فى القيمة المضافة الإجمالية المختلفة فى المحافظات، ووضع القواعد المنظمة للمشاركة فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية وآليات تطوير القدرات التنظيمية للمنشآت.

وترى أستاذ الاقتصاد أنه لابد من التوسع فى إنشاء بنية تحتية داخل التجمعات الصناعية، بهدف ربط التجمعات الصناعية بمناطق التجارة والتصدير بالإضافة إلى زيادة القروض للقطاع الخاص.