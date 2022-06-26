أخبار الاقتصاد اليوم: 40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال 8 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 26-6-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، حيث بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات)

40 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر خلال 8 سنوات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن السنوات الثماني الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسئولية، من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأوضحت جامع، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات ذات الصلة لتهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المشروعات وكذلك لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن خلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب.

وكشفت نيفين جامع على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة عن قيام الجهاز بالتوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، حيث بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 (8 سنوات) مولت 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل.

طارق الملا: برنامج تطوير مراكز التعدين يشمل رفع كفاءة العاملين والمبانى

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة مبنى المعامل المركزية لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الدقى ضمن خطة تطوير معامل الهيئة ومراكز التعدين المنتشرة بمناطق استغلال الثروات التعدينية، حيث يتم تطويرها على مرحلتين.

وأوضح الملا أن برنامج تطوير المعامل ومراكز التعدين التابعة للهيئة يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى والتى يتم تنفيذها بإرادة قوية فى التطوير والتحديث وتعظيم النتائج.

ووجه الوزير بسرعة ربط المعامل ومراكز التعدين بمنظومة رقمية مما يسهل عملية إتاحة البيانات ويساعد على سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات وبيانات واضحة لدعم الاستثمار التعدينى، مؤكداً على أهمية تطوير ورفع كفاءة وصقل خبرات العاملين وخلق دوافع جديدة لهم مما ينعكس على تقديمهم جهوداً وأداء متميز يليق وعراقة قطاع التعدين المصرى.

نائب وزيرة التخطيط: توقعات بتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال 21/2022

توقع أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يتجاوز معدل النمو لعام 6% خلال العام المالى 2021/ 2022 ،نمو حقيقي، وذلك مقارنه بانخفاض قدرة 3.5% خلال النصف الثاني من 2020/2021.

وأوضح كمالي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018 أن معدل النمو خلال الربع الأول من 21/2022 بلغ 9%.

وأشار كمالى إلى أن الاصلاح الهيكلى يتضمن أبرز القطاعات التي شهدت نمو كبير خلال 21/2022 ،وهو قطاع الزراعة والاتصالات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد نمو كبير رغم انه تأثر بشكل كبير خلال الجائحة إلى حد إنه نما نمو سلبي في وقت الجائحة.

وتابع كمالى أن قطاع السياحة حقق معدل نمو كبير في الربع الأول والثاني والثالث من عام 21/2022، ولم يشهد انخفاض نتيجة تراجع السياحة الروسية والسياحة الأوكرانية، لافتا إلى أن حدث نمو في عدد السائحين من الجنسيات الأخرى مثل السياحة الألمانية والسياحة البريطانية بالإضافة إلى النمو الكبير في السياحة الداخلية.

رانيا المشاط: مصر ملتزمة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب تحقيق التعافي الأخضر والمستدام، لذا زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.

وجاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في حفل إطلاق بنك HSBC مصر سلسلة ندواته حول العمل المناخي في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي شارك فيه ستيفن موس ، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والسيد تود وليكوكس، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إلى جانب أكثر من 130 من ممثلي شركات القطاع الخاص. وتركز سلسلة الندوات على تعزيز الاستثمار المستدام وكيفية دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات، ومشاركة التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص.

الإحصاء: 69.5% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للإمارات فى الربع الأول من 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%، وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 1.2 ملياردولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.