اليوم السابع
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5 معلومات اعرفها عن طائر البومة الثلجية المعرضة للانقراض

السبت، 25 يونيو 2022 07:26 م
5 معلومات اعرفها عن طائر البومة الثلجية المعرضة للانقراض البومة الثلجية
كتبت منال العيسوى

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مع سرعة وتيرة تأثرات التغيرات المناخية على الكائنات الحية، والطيور، أكد العلماء والباحثون أن هناك أنواعا مختلفة من الطيور معرضة للانقراض وتتأثر بعدة عوامل مناخية منها طائر البومة الثلجية.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذا الطائر:

1. البومة الثلجية هى من طيور القراز التى تعيش فى جميع أنحاء أمريكا الوسطى والغربية وكولومبيا والإكوادور وشمال غرب البلاد.

2. وهو يأخذ من قمم الأشجار مكانا للعيش فيه، ولكنه بعد مدةٍ طويلةٍ ينزل إلى الأرض للبحث عن الطعام.

3. طائر البومة الثلجية له نظامًا غذائيًا مختلفا فهو يتغذى على الفواكه والتين والمفصليات.

4. البومة الثلجية هى طائر كبير الحجم يشبه طائر الدراج.

5. يتميز ذكر البومة الثلجية بلونه الأسود، أما الأنثى فلونها بنى محمر مع قمة مجعدة.

 


الطيور

البومة الثلجية

بومة معرضة للانقراض

التغيرات المناخية





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