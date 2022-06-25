اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

3.5 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة في 5 أشهر عام 2022

السبت، 25 يونيو 2022 12:04 م
3.5 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة في 5 أشهر عام 2022 صادرات - صورة أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، في مقابل 2.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 33%.
 
وقال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في بيان له، إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بالمرتبة الأولى بقطاعات الصادرات المصرية، مستحوذًا على حوالى 22% من إجمالى الصادرات غير البترولية، يليه قطاع مواد البناء بقيمة 3,2 مليار دولار مستحوذًا على 20% من الإجمالي وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
 
 ولفت إلى تحقيق معظم بنود صادرات القطاع زيادات بنسب متفاوتة أبرزها صادرات الأسمدة لتحقق 1,16 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري في مقابل 768 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 51%، وارتفعت صادرات مصر من اللدائن والبلاستيك لنحو 1,09 مليار دولار في مقابل 970 مليون دولار بنمو 12%.
 
وقفزت صادرات الكيماويات غير العضوية المصرية  بنسبة 144% خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” لتحقق 550,2 مليون دولار في مقابل 225,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وسجلت صادرات مصر من المنظفات ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 122,6 مليون دولار في مقابل 105,67 مليون دولار، ومن  الكيماويات المتنوعة بنسبة 29% لتبلغ 103,45 مليون دولار في مقابل 80 مليون دولار.
 
وزادت صادرات الأحبار والدهانات المصرية بنسبة 4% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022 لتصل إلى 103 ملايين دولار مقابل 99,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وازدادت قيمة صادرات مصر من منتجات الزجاج بنسبة 13% لتبلغ 91,5 مليون دولار في مقابل 81,34 مليون دولار، ومن الخلايا الجافة بنسبة 13% لتسجل 17,55 مليون دولار في مقابل 15,5 مليون دولار.
 
 
 

صادرات الكيماويات

الصادرات الكيماوية

صادرات مصر

صادرات الكيماويات المصرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة