10 معلومات عن الطفلة رقية ملاك الإسكندرية بعد جمع 40 مليون جنيه لعلاجها

تصدرت الطفلة رقية مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية بسبب إصابتها بمرض نادر وهو ضمور فى العضلات الشوكى وعلاجها يحتاج إلى 40 مليون جنيه، وينشر اليوم السابع 10 معلومات عن رقيه وكواليس تجميع المبلغ كاملا لها فى أيام معدودة .

1- رقيه طفله تبلغ من العمر عام و11 شهر من محافظة الإسكندرية

2- اكتشفت أسرتها إصابتها بمرض نادر يحتاج إلى علاج بقيمة 40 مليون جنيه

3- والدتها اكدت ان أعراض المرض ظهرت عليها وهى عبارة عن عدم قدرة رقية على الوقوف وعدم القدرة على الحبو بجانب عدم تحريك جسمها من وضعية النوم فجميع تلك الأشياء افتقدتها بسبب مرضها.

4- بدأت حملة تبرعات للطفله رقيه منذ استغاثه أسرتها قبل اكتمال الطفله العامين لكى ينجح العلاج

5- دعم قضية رقيه فنانين منهم الفنان محمد هنيدي والفنانة وفاء عامر والفنان أحمد العوضى وعمر كمال

6- قام مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدعم القضية ونشرها على نطاق واسع

7- استطاعوا فى خلال 3 ايام تجميع مبلغ 10 مليون جنيه

8- اكتمل المبلغ بعد ايام قليله وتبدأ الأسرة فى مراحل علاجها

9- الأسرة أقامت احتفال أمام المنزل بمناسبة اكتمال المبلغ

10- انتشار بوستات شكر للشباب المصرى تحت عنوان " شباب مصر فيهم الخير"