وفد نادى دبى للصحافة يختتم زيارة القاهرة لبحث تعزيز التعاون مع الإعلام المصرى

كتب خالد إبراهيم

اختتمت منى غانم المرّى، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبى للإعلام رئيسة نادى دبى للصحافة، زيارة إلى القاهرة استغرقت عدة أيام رافقها خلالها عدد من مسؤولى النادى، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات مجموعة من أهم المؤسسات الصحافية والإعلامية المصرية، وذلك فى إطار السعى المستمر لمجلس دبى للإعلام ونادى دبى للصحافة نحو توثيق العلاقات مع المجتمع الإعلامى العربى، والحرص على اكتشاف مساحات جديدة للتواصل والتفاعل الإيجابى من أجل مزيد من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وكذلك التعاون فى إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين الشباب المؤهلين لريادة تطوير الإعلام العربى.



منى مرى

منى مري

وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين مجلس دبى للإعلام ونادى دبى للصحافة من ناحية، والمؤسسات الإعلامية والصحافية المصرية من ناحية أخرى وتنسيق الجهود بين الجانبين لخدمة القضايا العربية وذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تناولت اللقاءات تبادل الرؤى والأفكار المشتركة بهدف مواجهة التحديات الجسيمة التى تفرض نفسها على الإعلام العربى.



منى مرى وميثاء بوحميد داخل مؤسسة الأخبار



ميثاء بوحميد

وزارت المرّى خلال تواجدها فى القاهرة عدداً من المؤسسات الإعلامية المصرية البارزة وفى مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث التقت كرم جبر، رئيس المجلس، والذى رحب بدوره بالزيارة التى وصفها بأنها تعكس عمق الروابط الأخوية المصرية الإماراتية، مثمناً أثر مثل تلك الزيارات المتبادلة فى مد مزيد من جسور التواصل الإعلامى بين دبى والقاهرة، والتمهيد لمستويات أرقى من التنسيق والتعاون بين الجانبين على الصعيد الإعلامى.



فى جريدة اليوم السابع



فى قناة on

وأكدت أيضا كامل التقدير للدور الكبير الذى يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى جمهورية مصر العربية وما يقوم به من جهود لتأكيد مواكبة قطاع الإعلام للنهضة التنموية الشاملة التى تشهدها مصر ضمن مختلف القطاعات، موضحة أن الزيارة تأتى سعياً لاكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية والصحافية المصرية الرائدة وبما يعود بالنفع على مسيرة الإعلام العربى بصورة عامة.



فى المجلس الأعلى للإعلام



فى مؤسسة أون

كما التقت خلال تواجدها فى القاهرة المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تناول اللقاء الروابط الوثيقة التى طالما جمعت نادى دبى للصحافة بالمجتمع الصحافى المصرى، لاسيما من خلال منتدى الإعلام العربى وجائزة الصحافة العربية، فضلا عن علاقات التواصل المستمرة من خلال الزيارات المتبادلة وحرص النادى على التواصل المستمر مع مسؤولى المكاتب الإقليمية للصحف ووسائل الإعلام المصرية التى تتخذ من دبى مقراً لها.



فى مؤسسة اليوم السابع

من جانبه، أعرب المهندس عبدالصادق الشوربجى عن ترحيبه بالزيارة، منوهاً بعمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، ومؤكداً حرص الهيئة الوطنية للصحافة على توثيق عرى التعاون مع نادى دبى الصحافة، لإيجاد أطر جديدة للتكامل وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة فى المجال الصحافى والإعلامى عموماً، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق من أجل وضع بروتوكول للتعاون الإعلامى المثمر خلال المرحلة المقبلة.





وقام وفد نادى دبى للصحافة بزيارة مقار عدد من المؤسسات الصحافية المصرية الكبرى، حيث التقى الوفد بالقيادات الإعلامية فى هذه المؤسسات، وجرى مناقشة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الصحافية ومجلس دبى للإعلام ونادى دبى للصحافة، وذلك فى إطار المتغيرات السريعة التى تشهدها الساحة العالمية والتى تستدعى التعاون الوثيق بين المؤسسات الصحفية العربية والتنسيق المثمر والفاعل بينها، حيث اطلع الوفد على التجربة الصحفية والإعلامية المصرية المقروءة والمسموعة والإلكترونية، بما يعزز التعاون المثمر بين الجانبين ويسهم فى الارتقاء بدور الصحافة فى خدمة قضايا المجتمع. كما تناولت الاجتماعات جائزة الإعلام العربى التى تهدف لتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع عبر تكريم المتميزين منهم. كما شهدت الاجتماعات الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى وضع بروتوكول تعاون يتضمن الخطوط العريضة للتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

والتقت منى المرّى خلال تلك الزيارات مع كل من: عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت، رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى جانب عدد من قيادات مؤسسة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ومحمد البهنساوى، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم فضلا عن قيادات المؤسسة ، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وأكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، ودينا عبد العليم، نائب أول رئيس تحرير اليوم السابع وقيادات المؤسسة، وهشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى ألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات "أون تى في"، و المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات فى الشركة المتحدة للخدمات، وعمر أبو خطوة، المدير التنفيذى لقناة "أون تى في".

كما شملت زيارة نادى دبى للصحافة إلى القاهرة لقاءات مع عدد من الإعلاميين المصريين وفى مقدمتهم الإعلامية لميس الحديدى، والكابتن أحمد شوبير، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامية هايدى كرم، والإعلامى سيف زاهر، وخليل عوامى، رئيس تحرير برنامج "كلمة أخيرة".

وأكدت المرّى أن زيارة وفد نادى دبى للصحافة إلى القاهرة تأتى انطلاقاً من تقدير المكانة الكبيرة التى يتمتع بها الإعلام المصرى الرائد ولما له من تاريخ ولرموزه من إسهامات فى تشكيل ملامح جانب مهم ورئيسى من المشهد الإعلامى العربى بصورة عامة، كما تأتى فى إطار نهج النادى وسعيه الدائم لمد جسور التعاون مع أهم المؤسسات الإعلامية فى مختلف ربوع العالم العربى، منوهةً إلى أن الزيارة تطرقت إلى مناقشة آفاق التعاون وكيفية الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانبين فى خدمة الإعلام العربى وتعزيز تنافسيته .

وأوضحت رئيس نادى دبى للصحافة أن الزيارة شملت التعريف بجائزة الإعلام العربى فى أول دورة لها، وفى إطارها الجديد الذى يأتى خلفاً لجائزة الصحافة العربية وتأسيساً على ما حققته الجائزة من ناجح لافت على مدار أكثر من 20 عاماً، منوهة بالحضور المصرى المميز فى دوراتها المتعاقبة حيث تنافست مئات الأعمال المصرية ضمن فئاتها المختلفة، فيما وصل إلى منصة التكريم العشرات من الصحافيين المصريين المبدعين.

وقالت: "مع انطلاقة جائزة الإعلام العربى وفى إطار الاستعداد لعقد دورتها الأولى، حرصنا أن خلال زيارتنا إلى القاهرة تعريف مؤسسات الإعلام هناك بالجائزة وأهدافها ومعاييرها، ودعوة المجتمع الإعلامى المصرى للمشاركة ضمن مختلف فئاتها والتى لن تنحصر فى مجال الصحافة ولكنها ستغطى قطاعات إعلامية أخرى، لتكون أشمل وأوسع نطاقاً، وأعم فائدة، إذ يبقى الهدف الأول تحفيز مستويات جديدة من الإبداع بما يسهم فى النهوض بتنافسية الإعلام العربى عموماً، وهو ما يعود بالنفع أولا وأخيراً على المجتمع بحصوله على نتاج إعلامى رفيع المستوى يرقى إلى مستوى تطلعاته ويراعى أرقى المعايير العالمية".

من جهتها، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادى دبى للصحافة اعتزاز النادى بالروابط القوية التى تجمعه بالصحافيين والإعلاميين المصريين، والذين يشكلون بإنتاجهم الفكرى جانباً مهماً من الإبداع الإعلامى فى المنطقة، لافتةً إلى حرص النادى على تفعيل قنوات التعاون مع مختلف مؤسسات الإعلام العربى من الخليج إلى المحيط.

وقالت بوحميد: "على مدار سنوات طويلة، واصل نادى دبى للصحافة بناء شبكة علاقات ربما تكون الأكبر على مستوى المنطقة تجمع أهم وأبرز رموز الصحافة والإعلام فى المنطقة، ويسعدنا أن يكون لدى النادى مثل هذه الروابط التى نسعى لتوظيفها فى إقامة حوار دائم ومتواصل هدفه إيجاد تصورات عملية لما يمكن القيام به من جهود للارتقاء بالعمل الإعلامى العربى على وجه العموم. ولاشك أن "جائزة الإعلام العربي" ستشكل قوة دفع جديدة فى هذا الاتجاه بما هو منتظر لها من أثر فى تحفيز مستويات جديدة من التميز ضمن قطاعات إعلامية متنوعة".

وجرى خلال الزيارة استعراض الخدمات المتنوعة التى يضعها نادى دبى للصحافة فى خدمة المجتمع الإعلامى سواء العامل فى دولة الإمارات أو للإعلاميين من خارجها، كما تم عرض المميزات التى يمنحها النادى لأعضائه من داخل وخارج الدولة، ومن أهمها الانضمام إلى شبكة واسعة تضم الكوادر العاملة ضمن أكبر المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، فضلاً عن استعراض أهم الفعاليات التى ينظمها النادى بصفة دورية وتصب فى خدمة الإعلام العربى، وفى مقدمتها الحدث الأكبر من نوعه عربياً وهو "منتدى الإعلام العربي"، الذى يجمع سنوياً قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، والكتاب والمفكرين وصناع الرأى، والأكاديميين المعنيين بالعمل الإعلامى من مختلف أنحاء المنطقة ويتناول سنوياً أهم القضايا والموضوعات التى تشغل القائمين على القطاع بهدف تحليلها والتوصل إلى أفضل صيغ التعامل معها بأسلوب يكفل تخطى ما يواجهه القطاع من تحديات وتعظيم فرصه نحو مزيد من التقدم والتميز.