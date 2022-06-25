وفاة وكيل وزارة الرى بمحافظات القناة السابق

الإسماعيلية- صبرى غانم

نعى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والقيادة التنفيذية بالمحافظة وفاة المهندس محمد عطية وكيل وزارة الرى والموارد المائية لمحافظات القناة السابق، مقدمين لأسرته خالص التعازي، متمنيين أن يلهمهم الله الصبر والسلوان داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة .

وتوفي المهندس محمد عطية وكيل وزارة الرى والموارد المائية بمحافظات القناة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت متأثرا بأزمة صحية .

وساهم المهندس محمد عطية، فى العديد من المشروعات القومية وخاصة المشروع القومى للتبطين بمحافظتى السويس والاسماعيلية.

ونعى الكثير من أهالى ومواطنى الإسماعيلية الفقيد على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى.