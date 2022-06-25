"وعدتهم بأرباح كبيرة".. اعترافات مستريح المواد الغذائية فى كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

"وعدتهم بأرباح كبيرة"، هكذا اعترف مستريح المواد الغذائية في كفر الشيخ بعد القبض عليه، مؤكدا أنه أوهم ضحاياه بتوظيف أموالهم في مجال المواد الغذائية، وبعد استيلائه على الأموال هرب.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين بغرض توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للمواد الغذائية ، شريكه - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (4 ملايين جنيه) وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها ، وقيامهما بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهما ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.