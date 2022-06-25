وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك استكمالًا لعناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ومع بداية العام المالى الجديد 2022/ 2023م.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى تم افتتاح (1171) مسجدًا، منها (971) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(200) مسجد صيانة وتطويرًا خلال العام المالى من 1/ 7/ 2021م حتى 24/ 6/ 2022م.

والمساجد المقرر افتتاحها الجمعة المقبل هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. الإخلاص – كوم أبو شيل - ابنوب

2. خالد بن الوليد – عرب العوامر - ابنوب

3. الفردوس – عزبة البورة – السوالم - ابنوب

4. الرحمن – الدبه البيضاء - ديروط

مديرية أوقاف بنى سويف

5. الهدى النبوى – عزبة الجرو – كوم أبو خلاد – إدارة ناصر

6. الأربعين – الضباعنة – إدارة ببا

مديرية أوقاف القليوبية

7. عبد المطلب المشتولى ووديعة القاضى – بجوار قصر الثقافة - الخانكة

8. حسنين عامر – برقطا – كفر شكر

9. خالد بن الوليد – الجبل الأصفر - الخانكة

مديرية أوقاف البحيرة

10. سعيد أبو طالب – عزبة صبحى النبيرة – ايتاى البارود

11. نجع خنفر – ابيا الحمراء – مركز الدلنجات

12. عزبة غازى – نديبة – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الشرقية

13. النجاجرة – ههيا

مديرية أوقاف المنيا

14. الشيخ عمار – ديروط أم نخلة

مديرية أوقاف الفيوم

15. الفتح – الشرفة – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسيوط

1. التقوى – مير - القوصية

مديرية أوقاف الجيزة

2. الرحمن – ساقية مكى

مديرية أوقاف المنيا

3. التقوى – البقل – طوة