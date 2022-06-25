هنا يتخرج نجوم التلاوة.. استمتع بجمال ترتيل القرآن بصوت أطفال الأقصر بالبعيرات

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا، داخل مدرسة قرآنية مميزة أقدم على إقامتها أهالى قرية البعيرات غرب محافظة الأقصر، لتجميع الأطفال فى مكان واحد يومياً على 3 فترات لتحفيظهم كتاب الله القرآن الكريم، وكذلك تعليمهم القراءة والكتابة من الصغر لدخول المدارس وهم متفوقين تعليمياً ودراسيا.

ويقول الشيخ تميم محمد ابن قرية البعيرات، إنه تم البدء فى مشروع المدرسة القرآنية منذ حوالي 3 سنوات، وخرج منها طالب حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ كتاب الله، كما أنه يتم تحفيظ أكثر من 400 طفل من مختلف الأعمار من أبناء مدينة القرنة بأكملها وليست القرية فقط.

وأضاف الشيخ تميم، خلال لقائه مع اليوم السابع، إن المدرسة القرآنية بدأت فى 15 يوليو 2018، وحفظ القرآن الكريم كاملا فيه 17 من الأطفال حتى الآن، ويتم توفير دعم من فتيات القرية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال من البنات، وكذلك يتم تعليمهم كل أصول وأساسيات القراءة والكتابة منذ الصغر، موضحاً أنه يتم تعليم الأطفال كافة أساسيات القراءة والكتابة على الأصول الصحيحة حيث أنه حاصل على ماجستير شريعة وقانون ومتخصص فى تحفيظ الأطفال القرآن منذ عدة سنوات.

وتلك المدرسة القرآنية هي مقرأة الشيخ تميم بقرية البعيرات ، الذي يعتبر مشروع أقيم منذ 3 سنوات وأسفر عن تحفيظ 17 من الأطفال القرآن الكريم كاملاً، وأخرج شاب حفظ القرآن الكريم فى عام واحد وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية ودعمه شيخ الأزهر فى مسيرته التعليمية.

وتجول اليوم السابع داخل كتاب الشيخ تميم المدرسة القرآنية المبهجة فى البر الغربى والتى تضم أكثر من 400 طفل من الأولاد والفتيات، الذين يتوافدون عدة أيام أسبوعياً لتعلم القراءة والكتابة من عمر 6 سنوات وحتى سن النضوج والشباب، الجميع يلتف فى مقر الكتاب الذى تم تأجيره لمدة 9 سنوات بتكافل أهل الخير وقاموا بدهانه ووضع مبردات صحراوى داخله لخدمة الأطفال الذين يتلقون التعاليم الدينية فى فصل الصيف داخله، حيث احتفل القائمون بمرور عام على افتتاح المبني الحالي.