نيابة المعادي تقرر حجز تاجر ضبط بمخزنه نصف طن دواجن فاسدة

قررت نيابة المعادى، حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الغش التجارى، بعد ضبط 450 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من الدواجن منتهية الصلاحية، داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم التموينية.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المدير المسئول عن مخزن دواجن - كائن بمنطقة زهراء المعادى)، لحيازته بالمخزن المشار إليه (كمية من الدواجن منتهية الصلاحية وزنت 450 كيلو جرام – 100 كيلو جرام دواجن بدون أيه بيانات تفيد الصلاحية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.