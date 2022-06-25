اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 04:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة السكة الحديد: النقل وافقت على صرف 750 جنيها منحة تشجيعية بمناسبة العيد

السبت، 25 يونيو 2022 03:20 م
نقابة السكة الحديد: النقل وافقت على صرف 750 جنيها منحة تشجيعية بمناسبة العيد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن وزارة النقل وافقت على منح العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة الموسمية بنظام الـ55 يوم منحة تشجيعية، بقيمة 750 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
 
وأكد فكرى، أن مجلس النقابة العامة ولجانها الفرعية وجميع العاملين يتقدمون بخالص الشكر لوزارة النقل، ويجددون العهد والوعد بأنهم سيظلون جميعا جنودا مخلصين لدعم مسيرة التطوير والتحديث للهيئة لتحقيق الحلم المنشود من القيادة السياسية، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير للمهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة والمهندس علي فضالي رئيس جهاز المترو علي دعمهم وسرعة استجابتهم لمطالب العاملين المشروعة.
 
 

نقابة السكة الحديد

السكة الحديد

منحة عيد الأضحى

منحه السكة الحديد



الموضوعات المتعلقة

عبد الفتاح فكرى رئيسا لنقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق بالتزكية

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:19 م

نقابة السكة الحديد: نسب الإقبال على انتخابات اللجان بالمحافظات تخطت الـ90%

الإثنين، 30 مايو 2022 01:09 م

نقابة السكة الحديد تطالب بعدم لصق الدعاية الانتخابية على جدران المحطات

الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:50 م

نقابة السكك الحديد والمترو تطالب عامليها بعدم تعاطى المخدرات لتجنب الفصل

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:36 ص

رئيس نقابة السكة الحديد: خروج رئيس القطار بطل واقعة شهيد التذكرة

الأحد، 24 يناير 2021 06:25 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة