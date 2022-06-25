اليوم السابع
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منظمة العمل الدولية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال الإثنين المقبل

السبت، 25 يونيو 2022 01:03 م
منظمة العمل الدولية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال الإثنين المقبل عمالة الأطفال - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفريق مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا ACCEL Africa، احتفالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2022  تحت رعاية وبحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونائب وزير الصحة والسكان والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور طارق توفيق، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ( 2018-2025)، وذلك يوم الإثنين الموافق 27 يونيو 2022.
 
ويأتي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "الحماية الاجتماعية الشاملة للقضاء على عمل الأطفال"، وستتناول الاحتفالية توصيات المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة عمل الأطفال في دربان، بجنوب أفريقيا، والذي عقد في الفترة من 15-20 مايو 2022 بمشاركة أكثر من 3000 مشارك حول العالم وخلص إلي "نداء دربان للعمل للقضاء على عمل الأطفال" والذي يتوافق تماماً مع ما ورد بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والمنفذة من قبل الحكومة المصرية.
 
كما ستتناول الاحتفالية استعراض إنجازات مشروع ACCEL Africa الممول من الحكومة الهولندية، والتقدم في الخطة الوطنية، واستعراض ما تم انجازه بالشراكة مع الوزارات والجهات ذات الصلة، ومنها إطلاق قرار وزارة القوى العاملة المصرية رقم 215 لسنة 2021 بشأن قائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة والمُحدث للقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003، بالإضافة إلى إعلان وتكريم الفائزين بالمسابقة الإعلامية حول القضاء عمل الأطفال والتي تم إطلاقها في الربع الأخير من عام 2021، واستعراض عدد من المبادرات القومية للقضاء على عمل الأطفال.
 
 
 

منظمة العمل الدولية

عمالة الاطفال

مكافحة عمالة الاطفال

القوى العاملة



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